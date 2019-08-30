مسؤول بالزراعة: التعاقد مع 8 شركات لتسويق 38 ألف فدان قطن إكثار

كتب- أحمد مسعد:

قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزراة نجحت في الاتفاق مع 8 شركات خاصة على تسويق 38 ألف فدان إكثار التابعين للزراعة خارج منظومة القطن الجديدة المطبقة في محافظتي بني سويف والفيوم.

وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، الجمعة، أن الوزراة اتفقت مع الشركات على أن يكون السعر الأدنى للقنطار 2300 جنيهًا فيما فوق، لافتا إلى أن التعاقد شمل مساحة وجه بحري وجيزة 90 بمحافظة أسيوط.

وأشار المصدر إلى أن التعاقد شمل 10 بنود وجرى الاتفاق على كافة التفاصيل على أن يكون توقيع العقود الاثنين القادم.

يذكر أن الموسم الحالي شهد تخفيض المساحة المزروعة إلى ٢٢٠ ألف فدان بعد أن كانت في العام الماضي ٢٣٦ ألف فدان.

ويوم الإثنين الماضي، أصدر وزيرا التجارة والصناعة والزراعة، قرارا مشتركا بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2019-2020، بحيث يكون من خلال مزادات علنية ويقصر تنفيذه على مراكز التجميع في محافظتي بني سويف والفيوم التي يتم تطبيق النظام فيه تجريبيا.

وقالت وزارة الصناعة في بيانها، إن القرار نص على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2019-2020 وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل حيث تلتزم اللجنة بتقديم تقرير شهري للوزيرين بشأن حركة التداول.

وأُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2019-2020 على مستوى محافظتي الفيوم وبني سويف باعتباره مشروعا تجريبيا يستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل للوسطاء، تمهيدا لتعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية.

وتتضمن ملامح النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقا للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز.

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