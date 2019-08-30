مطار أسوان يستقبل آخر رحلات عودة الحجاج من الوجه القبلي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار أسوان الدولي، اليوم الجمعة، آخر الرحلات الجوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من أبناء الوجه القبلي، عائدين من الأراضي المقدسة.

ووجه الطيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن يعمل مطار أسوان بكامل قوته من الساعه الثانيه فجرًا من لاستقبال ضيوف الرحمن، وتوفير كافة سبل الراحة وجميع التسهيلات اللازمة لهم ولذويهم بالخيمة المعدة لمستقبلى الحجاج أمام صالة الوصول.

وتواصل جميع فرق العمل في مطار أسوان الدولي، عملها حتى الساعة الثامنة مساءً لوجود رحلات دولية مرتقبة من مدريد وبرشلونة منتظر وصولهم مساءً إلى مدينة أسوان.