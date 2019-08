وزير التنمية المحلية يواصل لقاءاته مع شركات القطاع الخاص بشأن منظومة النظافة الجديدة

كتب- محمد نصار:

واصل وزير التنمية المحلية لقاءاته مع بعض شركات القطاع الخاص للمشاركة فى المنظومة التى تتكلف اكثر من 11 مليار جنبه و التى شهد توقيع بروتوكول العام الاول منها 2019/2020 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع .

وأكد وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم، أنه جرى عقد عدة اجتماعات مع الوزراء المشاركين والهيئات والجهات المعنية في المنظومة لتحديد الإجراءات الرئيسية اللازمة لتنفيذها بكل دقة ، وقامت الوزراة بتشكيل مجموعات عمل و لجان متخصصة لمعاينة أماكن المحطات الوسيطة ومصانع التدوير وخلايا الدفن الصحى التي سيتم تنفيذها في المحافطات ومتابعة إجراءات رفع المخلفات والتراكمات المعنية .

وأوضح أن الوزارة أعدت كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمحافظة القاهرة لادارة وتشغيل عمليات الجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والحدائق ومخلفات الهدم والبناء ونقلها الى المحطات الوسيطة ومن ثم النقل الى مصنع التدوير والمعالجة وكذا كراسات الشروط والمواصفات لإدارة و تشغيل مصانع التدوير والمعالجة وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن للمرفوضات النهائية في ضوء القواعد الاسترشادية الواردة من وزارة البيئة وذلك ضماناً للاعداد الجيد لمنظومة النظافة .

ونوه الوزير إلى أنه جرى الرد على كافة استفسارات الشركات والتحالفات بشأن كراسات الشروط ، كما تم استلام العروض الفنية والمالية للشركات ويتم حالياً فحصها موضحاً انه سيتم فتح المظاريف فنياً ومالياً الأسبوع القادم بحضور الوزارات وكافة الجهات المعنية وبمشاركة هيئة الرقابة الإدارية وفور الترسية سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وابرام العقود مع الشركات التي تم الترسية عليها للعمل في المواقع التي يرغبون العمل بها .

وأشار إلى أنه تم على التوازى عقد عدد من اللقاءات مع القطاع غير الرسمي لاشراكه في المنظومة و أيضاً الشباب أصحاب المبادرات مثل مبادرة " مجلس إدارة الشارع " ، ومبادرة " معاً لنرتقى " ومبادرة " حماية النيل " ومبادرة ( very nile ) ومبادرة " "up of use ومبادرة " go clean"وذلك للتوسع في تنفيذالمبادرات المجتمعية الفعالة خاصة المبادرات الشبابية الرائدة التي تم تنفيذها فى عدد من المحافظات وحققت نجاحاً في مشكلة القمامة وأزالة المخلفات والتراكمات .

وأوضح الوزير أنه تم الأخذ في الاعتبار خلال الاجتماعات ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى في المنظومة والاستعانة بجامعى القمامة التقليديين بالمنظومة بعد تأهيلهم وتدريبهم والاستفادة من خبراتهم في تحسين العمل بالمنظومة.

وأشار وزير التنمية المحلية، الى أن تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة يعتمد على تضافر كافة الجهود بين الدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدنى مشدداً على ضرورة مساندة كافة المبادرات المجتمعية في هذا المجال ضماناً لاستمرارية المنظومة وتحقيق أهدافها وتوفير عمل للشباب في مجال معالجة المخلفات الصلبة .

وأكد دعم الوزارة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة مشدداً على ضرورة الإلتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمنظومة العمل ، وقال ان الوزارة تقوم بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء لاحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة .

وشدد على أهمية إلتزام الشركات التى سيتم توقيع عقود معها فى منظومة النظافة الجديدة بتنفيذ كافة بنود تلك العقود مؤكدا على جدية الحكومة والدولة فى التعاون مع كافة الشركاء المعنيين للوصول إلى منظومة نظافة فعالة ومستدامة ، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى نظافة يشعر بها المواطنون .

​وأشار الوزير الى أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، على النحو الحضاري الذي يليق بمصر وعرض قصص النجاح المختلفة في مجال تدوير المخلفات مؤكداً على الدور الايجابى للمواطن في تطبيق منظومة النظافة الجديدة لضمان نجاحها واستمراريته