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    وزير التموين يوضح شروط إضافة المواليد الجدد لدعم البطاقات

    12:40 م السبت 03 أغسطس 2019
    وزير التموين يوضح شروط إضافة المواليد الجدد لدعم البطاقات

    وزارة التموين

    كتب- محمد سامي:

    قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم إضافة أي مواليد جدد للدعم التمويني إلا بعد انتهاء تنقية كشوف الحاصلين على الدعم، مشيرًا إلى عرض نتيجة الحذف على مجلس الوزراء عقب الانتهاء منها، خلال الشهر المقبل، لتحديد الأعداد التي تضاف من المواليد.

    وأضاف المصيلحي، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن إضافة المواليد لبطاقات التموين لن يكون عشوائيًا، وإنما تنتقي الوزارة المواليد الأكثر احتياجًا، كما أنه لن يضاف أي مولود لبطاقة بحيث يصبح عدد أفرادها أكثر من 4 أفراد.​

    وزارة التموين علي المصيلحي التجارة الداخلية

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