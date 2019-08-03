  • عاجل:مواطن يتقدم بطلب لحذفه من التموين.. والوزير: "لأول مرة في التاريخ"

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    وزير التموين: لأول مرة مواطن يتقدم بطلب لرفع اسمه من كشوف الدعم

    12:41 م السبت 03 أغسطس 2019
    وزير التموين: لأول مرة مواطن يتقدم بطلب لرفع اسمه من كشوف الدعم

    وزارة التموين

    كتب ـ محمد سامي:

    قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لأول مرة في تاريخ الوزارة يتقدم مواطن بطلب رفع اسمه من الدعم وهو وأسرته لأنه يرى نفسه غير مستحق، مضيفا: قدمنا له خطاب شكر.

    وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أتمنى أن يحذوا الكثير نفس المسار، أي مواطن شايف نفسه غير مستحق يتقدم بطلب لرفع نفسه وهنشكره، متابعا: المواطن ده اتقدم النهاردة بالطلب.

    ونوه الوزير، إلى وجود قاعدة بيانات دقيقة وخالية من الأخطاء سواء الرقم القومي أو غيره ولا يوجد بها أي تكرار، مضيفا: "هذا مجهود كبير من جميع الجهات الرقابية والإنتاج الحربي".

    وزارة التموين كشوف الدعم وزير التموين

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