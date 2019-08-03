حدث ليلًا| تحذير من الأوقاف بشأن الزواج بالمساجد.. ووثيقة دستورية بالسودان

كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيد المحلي والدولي.

أصدرت وزارة الأوقاف تحذيرًا يتضمن عدة تعليمات حول عقد القران في المساجد.

أعلن الوسيط الأفريقي في الأزمة السودانية محمد حسن ولد لبات في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت التوصل إلى اتفاق كامل بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية.

ويرصد مصراوي، أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي:

منها "التحقق من المأذون".. الأوقاف تصدر تعليمات جديدة بشأن عقد القران بالمساجد

حذرت وزارة الأوقاف، من جريمة زواج القاصرات بصفة عامة، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، وارتباط إجراء كثير من عقود النكاح بالأعياد.

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السكة الحديد تعلن حاجتها لمضيفات للعمل بقطارات النوم: "غير صحيح بالمرة"

نفت هيئة السكة الحديد، ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حاجتها لمضيفات للعمل في قطارات النوم بالوجهين البحري والقبلي خلال الفترة المقبلة.

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مصطفى بكري: نسبة الزواج العرفي في مصر وصلت إلى 15%

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن نسبة الزواج العرفي وصلت إلى نحو 15% في مصر، متابعًا: "هذا الأمر يدعو إلى القلق".

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"نقتل أنفسنا بالأكل".. أستاذ بجامعة هارفارد يحذر من الوجبات السريعة

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السمنة والسكر بجامعة هارفارد، إن التغذية في مصر تحولت إلى الأسوأ، مؤكدًا: "نقتل أنفسنا بالأكل الخطأ".

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"السوشيال ميديا هتجنن الناس".. أديب عن واقعة استغلال "يوتيوبر" لطفلته الرضيعة

استنكر الإعلامي عمرو أديب، واقعة استخدام "اليوتيوبر" أحمد حسن لابنته؛ للترويج للفيديوهات الخاصة بمدونته هو وزوجته، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري أصبح يرفض تلك الأمور الغريبة.

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أسامة كمال: النماذج التي قابلها الرئيس بمؤتمر الشباب ملهمة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن اليوم تحل الذكرى الثالثة لرحيل العالم المصري الكبير أحمد زويل، لافتًا إلى أن أحمد زويل كان لديه جهد وإصرار لتغيير تاريخ الكثير من الأشياء.

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مجهولون يضربون سائق حتى الموت في كفر الشيخ

عثر أهالي مركز مطوبس بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على شاب في العقد الثاني من عمره ملقى على الطريق الرابط بين قرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس ومدينة مطوبس، على حافة مصرف.

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مصر ترسل شحنة مساعدات طبية إلى دولة جنوب السودان

أرسلت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية شحنة مساعدات طبية لجنوب السودان، ضمن برامج دعم القطاع الصحي في هذا البلد الشقيق.

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260 ألف سجلوا أسماءهم ضمن منظومة التأمين الشامل في بورسعيد

قال الدكتور أحمد السبكي، مدير منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، الجمعة، إن عدد الأسر الذين تم تسجيلهم خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي للمنظومة بلغ 260 ألف و966 مواطنًا، من خلال 77 ألف و846 ملفًا طبيًا.

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مهاب مميش: قناة السويس سجلت أعلى عبور للسفن منذ افتتاحها

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الجمعة يعد تاريخيًا لمجرى قناة السويس حيث عبر نحو 81 سفينة في يومًا واحدًا، بحمولات تجاوزت الـ6 ملايين طن.

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السودان.. اتفاق كامل بين المجلس الانتقالي و"التغيير" حول الوثيقة الدستورية

أعلن الوسيط الأفريقي في الأزمة السودانية محمد حسن ولد لبات في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت التوصل إلى اتفاق كامل بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية.

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ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات اللحوم

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة حفل توقيع اتفاق بشأن فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام المزيد من صادرات اللحوم الأمريكية ، بعد أن خفضت الكتلة الأوروبية وارداتها من اللحوم من دول أخرى في وقت سابق هذا العام.

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إصابة 49 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

أصيب 49 فلسطينيًا الجمعة في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الأسبوعية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

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الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة ستفشل كسابقاتها

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الجمعة، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، أنه في السنوات الأخيرة حاول المبادرون بفرض عقوبات على روسيا كثيرا ولكنهم فشلوا.

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التحالف: لا صحة لما يروجه الحوثيين حول سيطرتهم على مواقع سعودية

نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية باليمن ادعاءات المليشيات الحوثية بسيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.

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قرقاش: إعادة انتشار القوات الإماراتية في اليمن تم بالاتفاق مع السعودية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الشركة بين أبو ظبي والرياض صلبة وباقية وممتدة، لافتًا إلى أن بلاده اتفقت مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن.

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يونهاب: كوريا الشمالية تختبر قاذفا صاروخيا جديدا متعدد العيار للمرة الثانية

قالت كوريا الشمالية اليوم السبت إنها اختبرت نظاما صاروخيا جديدا مرة أخرى في عمليات إطلاق أجريت تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون.

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الهند ترفض مقترح ترامب للتوسط في نزاع كشمير

رفضت الحكومة الهندية اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوسط بينها وباكستان بغية تسوية النزاع القديم بينهما بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه.

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