"لازم أدمع".. شريف مدكور يروي قصة 38 عامًا مع "ميس فايقة"

القاهرة- مصراوي:

نشر الإعلامي شريف مدكور، عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام"، صورة مع معلمته.

وكتب شريف: "الصورة دي يوم 1 رمضان، آخر صورة ليا قبل إجراء العملية، الساعة 10 صباحًا، واللي في الصورة هي مدرستي ميس فايقة اللي صحيت بدري للكنيسة وولعتلي شمعة وجت على المستشفى على تشوفني وتدعيلي أنا محظوظ بجد".

وتابع شريف: "كل لما أشوف الصورة دي لازم أدمع الفرق بين الصورتين 38 سنة تقريبًا".

يذكر أن الإعلام شريف مدكور أصيب بسرطان القولون، وأجرى عملية جراحية ويخضع الآن للعلاج بالكيماوي.