  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    اليوم.. بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

    06:01 ص الخميس 29 أغسطس 2019
    اليوم.. بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

    بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

    كتب - محمود مصطفى:

    قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إن أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني تبدأ الخميس بـ 4 مراكز على مستوى الجمهورية، وتستمر لمدة 5 أيام.

    وأضاف عبدالعظيم، في تصريحات لمصراوي، أن امتحانات الدور الثاني مرت في هدوء تام، ولم تشهد أي أعمال غش بجميع لجان الجمهورية، ولم ترد أي شكاوى من من المناطق الأزهرية.

    وأدى 75 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

    امتحانات الدور الثاني الشهادة الثانوية الأزهرية أحمد عبدالعظيم

    الخبر التالى:

    السكة الحديد: خروج 16 ألف موظف بالسكة الحديد خلال 10 سنوات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان