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    وزير الآثار: اهتمام رئيس الحكومة بمشروعات الوزارة غير مسبوق

    02:56 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    وزير الآثار: اهتمام رئيس الحكومة بمشروعات الوزارة غير مسبوق

    وزارة الآثار

    كتب- محمد عاطف:

    أكد وزير الآثار، أن اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمشروعات الوزارة غير مسبوق، "أخدنا فلوس أد كدة الفترة اللي فاتت"؛ لتنفيذ مشروعات الوزارة.

    وقال الوزير، في تصريحات على هامش توقيع بروتوكول تعاون متحف العاصمة الإدارية الجديدة أمس: "عقد رئيس الوزراء معنا خمسة اجتماعات متتالية خلال أيام قليلة، وهو دليل على أن الدولة تولي الآثار اهتماما كبيرا".

    وأضاف: "في كل اجتماع يطلب رئيس الوزراء من وزير المالية عدم تأخير الميزانيات المخصصة للمشروعات، ويجد وزير المالية انتهى من تخصيص الأموال المقررة بالفعل".

    وأشاد الوزير، باللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسته لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول أمس، وقررت تشكيل لجنة تنفيذية للتواصل مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة في تنظيم الفعاليات المهمة لاختيار أفضل شركة تتولى تنظيم حفل افتتاح المتحف.

    وزارة الأثار مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة

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