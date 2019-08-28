رئيس جامعة القاهرة: نعلن كشوف المتبرعين لمعهد الأورام قريبا

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة ستعلن قريبا كشوف المتبرعين تفصيليا لإعادة تأهيل معهد الأورام الذي تضرر من التفجير الإرهابي في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

وقال الخشت، في مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن إنجازات جامعة القاهرة واستعدادات العام الجديد، إن التبرعات ستغطى التكلفة وأعمال الترميم، مضيفا أن إعادة ترميم المبنى الشمالي وتجديد المبنى الجنوبي للمعهد ينفذ على أعلى مستوى، وبأحسن المواصفات الدولية.

ولفت إلى أن تجديد معهد الأورام سيزيد الاستيعاب بنسبة 30% واستكمل تجديده بعد توقفه 10 سنوات وعندما بدأ فيه أثيرت التخوفات من سقوطه ما دعاه لتشكيل لجنة من أجل تقييم حالة المبنى قبل تطوير بتكلفة 330 مليون لتنفيذه على أحدث مستوى عالمي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه جارى الانتهاء من وحدة الطوارئ الجديدة بقصر العينى بتكلفة 130 مليون جنيه.

وأكد أنه يعمل على حل مشكلات العيادات الخارجية للمشروع اليابانى بمستشفى أبو الريش لاعتراض بعد أهالى المنطقة وبناء حوائط سد على أن ينتهى 2020 واليابان خصصت منحة إضافية.

وفي 8 أغسطس الجاري، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن حجم التبرعات التي وصلت لصالح معهد الأورام بلغ 23 مليونًا و111 ألف جنيه بعد 3 أيام من التفجير الإرهابي.

​