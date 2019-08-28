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    شاهد ترميم العجلات الملكية في "بولاق"

    02:24 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    شاهد ترميم العجلات الملكية في "بولاق"

    صورة من محتوى الفيديو

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو لمتحف العجلات الملكية، خلف وزارة الخاريجية بمنطقة بولاق.

    وأضاف يونس، عبر الصفحة الرسمة بموقع فيسبوك، أن هذا المتحف يضم العديد من العجلات والمركبات الملكية، وحاليا يتم تجديد المتحف وإعادة ترميمة.

    وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك كنوز، وخلال هذه الأيام يتم إعادة اكتشاف هذه الكنوز مرة ثانية.

    هاني يونس ترميم العجلات الملكية متحف العجلات الملكية

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