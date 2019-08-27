الإسكان: إصدار 100 قرار وزاري لمشروعات عقارية سنوياً

كتب_ محمد عبدالناصر:

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية ركزت على تعظيم تنافسية مصر وجذب استثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال المدن الجديدة التي يتم تنفيذها خاصة المدن الساحلية.

وأضاف خلال جلسة "خطة الحكومة لتنمية المناطق الساحلية ورؤية المطورين لها"، اليوم الثلاثاء، أن المدن الساحلية التي تعمل فيها الهيئة حاليا هي العلمين الجديدة وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة، وهي مدن ساحلية تحفز عملية التنمية ويتم من خلالها تشغيل هذه المناطق الساحلية طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط.

أوضح أن هناك طلبات للاستثمار في عدة مدن ساحلية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وهو ما يعكس أهمية تلك المدن.

وأكد معاون وزير الاسكان أنه تم استصدار نحو 100 قرار وزاري لمشروعات عقارية سنويا، كما تم استصدار 43 قرارًا وزارياً بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس وجود مناخ استثماري قوي بشكل عام بالسوق.​