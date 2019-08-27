المجلس القومي للمرأة يشارك في ورشة عمل التنمية المستدامة

كتبت - نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة، في ورشة العمل الخامسة لمبادرة إعلام من أجل أهداف التنمية المستدامة، لمناقشة الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين"، التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة وذلك بحضور نشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة وأمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، ونهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين ومعدي البرامج التليفزيونية وممثلي مكاتب الأمم المتحدة في مصر .

وعرضت أمل عبد المنعم اختصاصات وآليات ومحاور عمل المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أعدها المجلس كما تناولت اختصاصات وآلية عمل مكتب شكاوى المرأة وعن دور شبكة المحامين المتطوعين كما أشارت إلى من له حق التقدم بالشكوى وقنوات استلام الشكاوى بالإضافة إلى أنشطة مكتب الشكاوى.

وأكدت أبو القمصان أن الدستور المصري يعتبر بمثابة نقلة نوعية حقوقية أنصفت المرأة المصرية كما ناقشت المواد المعنية بالمرأة في الدستور المصري .

كما أكدت الحوفي دور الصحفيين في صناعة الوعي من خلال متابعة الحملات والمبادرات والتقارير الحكومية والدولية وتوضيح الحقائق في أي قضية للرأي العام.

كما عرضت جهود حملة "احميها من الختان"، التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة .

وتضمنت ورشة العمل جلسة تفاعلية حول صحافة جديدة للتعامل مع القضايا الخاصة بالمساواة بين الجنسين وطرق الربط بين المعلومات الفنية وأشكال مختلفة من الصحافة والتخطيط الإخباري.

جدير بالذكر أن مبادرة إعلام من آجل عالم افضل (Media4SD )هي احدي المبادرات التي أطلقتها هيئات الأمم المتحدة في مصر في يونيو 2019 و تهدف إشراك المتخصصين في مجال الإعلام في الترويج الأهداف التنمية المستدامة للجمهور.