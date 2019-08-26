​وزير القوى العاملة: المشروعات القومية لها الفضل في تراجع البطالة إلى 7.5%

كتب- أسامة عبدالكريم:

افتتح وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، يرافقه محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، المقر الجديد متعدد الأنشطة للتشغيل والتفتيش والسلامة وعلاقات العمل بقرية الأبطال بالإسماعيلية الجديدة، بحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة تسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وأهمية إلحاق أماكن ورش تدريبية بالمكتب ليتحول إلي مكتب شامل لكل الأنشطة للتدريب علي الخياطة وغيرها من المهن.

وأكد الوزير - خلال الافتتاح - أهمية التدريب المهني في الفترة الحالية التي تشهدها مصر، معتبرًا أن القوى العاملة تعتبر أبوابها مفتوحة لإمكانية تدريب طلاب المدارس الفنية الصناعية داخل مراكز التدريب الخاصة بها والمنتشرة في ربوع الجمهورية وذلك لإحداث التكامل بين العمليتين التدريبية والتعليمية على النحو المطلوب، نظرًا لتوفر الورش المطلوب التدريب عليها داخل مراكز تدريب القوى العاملة.

وقال إن القوى العاملة لا تألو جهدًا في مساعدة الشباب وذلك عن طريق مساعدة المتفوقين من مراكز التدريب لفتح مشروعات صغيرة بمساعدة برنامج مشروعك وجهاز تنمية المشروعات كبوابة نحو المستقبل بتوفير فرص عمل كثيرة وعديدة للشباب عن طريق هذه الأفكار الجادة والطموحة كقيمة مضافة لمصرنا الحبيبة بشكل عام.

وأضاف أن القوى العاملة بصدد عقد ملتقيات للمشروعات الصغيرة للشباب كبداية للانطلاق نحو المستقبل، كي يصنع كل شاب طموحه نحو توفير آماله نحو مستقبل أرحب والتوسع في إقامة مشروعات من صغيرة إلى متوسطة إلى مشروعات كبيرة وفهم آلية السوق، متمنيًا أن يزداد عدد المشروعات الصغيرة إلى مليون مشروع صغير على أرض مصر.

وشدد الوزير على أن افتتاح مكتب متعدد الأنشطة في قرية الأبطال بالإسماعيلية، يعتبر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير سيناء وتنميتها تنمية شاملة كرسالة توجهها مصر إلى العالم أجمع بتطوير سيناء وقدرة الدولة المصرية على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره ودحره نهائيًا.

وقال إنه بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية تراجعت معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% من قوة العمل كدليل قوي على ما تبذله الدولة المصرية لتحقيق المستقبل الأفضل لأبنائها في ظل خطتها للتنمية المستدامة 2030.