قرار جديد لـ"الإعلاميين" في شكوى "القومي للمرأة" ضد تامر أمين

كتب- مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى للإعلام، حفظ الشكوى المقدمة ضد الإعلامي تامر أمين من المجلس القومي للمرأة، بعد اتهامه بإهانة المرأة خلال استضافته البرلمانية وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي رانيا علواني.

وذكرت نقابة الإعلاميين، أن "أمين" تقدم بالأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من النقابة.

كانت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، قررت مساء الأحد، منع الإعلامي تامر أمين، مُقدم برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار" من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.