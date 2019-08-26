"الإسكان" تكشف حقيقة طرح 93 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال هانى يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار الإعلامى للوزير، إنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية، عن قيام بنك التعمير والإسكان بفتح الباب لحجز 93 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات والمناطق التالية (حدائق أكتوبر – مدينة بدر – العاشر من رمضان – مدينة العبور الجديدة – المنتزه الجديدة بالإسكندرية – دمياط الجديدة – البحيرة – نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف – بورسعيد – الجيزة – الدقهلية – القليوبية – الفيوم – كفر الشيخ – مرسى مطروح – الوادي الجديد – السويس – أسوان – مدينة قنا الجديدة – مدينة الشروق – المنيا الجديدة – السادات).

وأكد يونس، في بيان، أنه لا صحة أيضًا لما يتم تداوله عن حجز وحدات إسكان اجتماعى بالمدن الجديدة والمحافظات بمساحة 120 مترا للوحدة، وبمقدم 14 ألف جنيه، وبقسط شهرى 400 جنيه، مشيرا إلى أن كل هذه التفاصيل غير صحيحة، وأنه تم تكذيب ونفى هذه الشائعة أكثر من مرة، ومع ذلك تعاود الانتشار مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد يونس على ضرورة التحرى عن صحة أي معلومة قبل نشرها، والسعي للحصول على المعلومات الخاصة بطرح الوحدات السكنية، من مصادرها الرسمية بوزارة الإسكان وجهاتها التابعة، مؤكداً أن نشر المعلومات المغلوطة يحدث بلبلة في أوساط المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية بمختلف المشروعات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان.