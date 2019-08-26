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    تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ" أحداث ماسبيرو الثانية" لـ 22 سبتمبر

    03:16 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ" أحداث ماسبيرو الثانية" لـ 22 سبتمبر

    صورة تعبيرية

    كتب- صابر المحلاوي:

    قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، لجلسة 22 سبتمبر للاطلاع.

    عقدت الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفي.

    وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

    محكمة جنايات القاهرة قضية أحداث ماسبيرو الثانية مجمع المحاكم بطرة

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