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مصدر رفيع المستوى: مصر لن تعتمد التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح

05:32 م الثلاثاء 28 مايو 2024

رفح

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كتب - أحمد جمعة:
قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر قوله إن مصر أكدت موقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وشدد المصدر على أن الوفد الأمني المصري يكثف من جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: "أبلغنا كافة الأطراف المعنية بأن إصرار إسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح الفلسطينية يضعف مسارات التفاوض ويؤدي لعواقب وخيمة".

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