منع بث أغاني من "يوتيوب" على إذاعة "البرنامج العام والشرق الأوسط"

كتب مصطفى علي:

أصدر الدكتور حسن مدني، رئيس شبكة البرنامج العام، توجيهات لإدارة التنفيذ بالمحطة بضرورة إصدار تعليمات لجميع مهندسي ومسئولي الفترات بعدم بث أغاني من "اليوتيوب" والاعتماد فقط على أغانى مسجلة على "الأتوميشن الرئيسي" بالإذاعة.

وأوضح -بحسب بيان اليوم- أن أغاني "اليوتيوب" لا تناسب طبيعة الشبكة، وأيضا لعدم الدخول في مشكلات حول حقوق الملكية الفكرية.

بدوره، أصدر مدحت فهمي، رئيس شبكة الشرق الأوسط، قرارا لجميع المذيعين بالشيفتات والمهندسين باستوديو الهواء بضرورة الامتناع عن بث أغاني من الإنترنت واليوتيوب على موجات الشبكة، وعدم الانزلاق وراء ما يردده البعض بأن المحطة ذات طابع تجاري.

كما قرر وضع قواعد لاختيار أغانى من خارج "الأتوميشن" لبثها في الفترات المفتوحة.

وجاءت الخطوات السابقة فى المحطة منعًا لأي تجاوز ومراعاة للذوق العام واختيار ما يناسب المستمعين من أعمال غنائية راقية بعيدًا عن الإسفاف والابتذال.

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