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    حدث في 8 ساعات| السيسي يصل "بياريتز".. وحسم مصير نظام "ثانية ثانوي"

    07:17 م السبت 24 أغسطس 2019
    حدث في 8 ساعات| السيسي يصل "بياريتز".. وحسم مصير نظام "ثانية ثانوي"

    حدث في 8 ساعات

    كتب- محمد نصار:

    شهدت مصر، اليوم السبت، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، وإعلان موعد بدء العام الدراسي الجديد، وطرح شقق إسكان اجتماعي جديدة بمحافظتين.

    ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية في التقرير التالي:

    الرئيس السيسي ريهام سعيد العام الدراسي معارض مستلزمات المدارس التمويل العقاري الاسكان الاجتماعي وزارة العمل السعودية

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