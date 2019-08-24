حدث في 8 ساعات| السيسي يصل "بياريتز".. وحسم مصير نظام "ثانية ثانوي"
كتب- محمد نصار:
شهدت مصر، اليوم السبت، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، وإعلان موعد بدء العام الدراسي الجديد، وطرح شقق إسكان اجتماعي جديدة بمحافظتين.
ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية في التقرير التالي:
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