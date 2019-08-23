وقف برنامج "صبايا" لـ ريهام سعيد على قناة الحياة

كتب- مصطفى علي:

أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارًا بوقف برنامج "صبايا"، ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرًا.

وذكرت الإدارة، في بيان لها، أن الإيقاف يستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام معها، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقًا لما ينتهي له الأمر.

وأكدت الشبكة، أنها تحترم جميع مشاهديها، وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

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