حدث ليلًا| حريق هائل بأكتوبر.. وإعصار "بايلو" يقترب

القاهرة- مصراوي:

شهدت الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

اندلع حريق هائل في مصنع "إسفنج" بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الجمعة.

أصدرت تايوان اليوم الجمعة تحذيرا للمناطق الجنوبية الشرقية في البلاد مع اقتراب الإعصار "بايلو" من المنطقة.

ويرصد مصراوي، أبرز أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي.

"البناء المصري البطل الحقيقي".. 4 صور نادرة لإنشاء قصر البارون

تضع وزارة الآثار اللمسات الأخيرة على قصر البارون أمبان، تمهيداً لافتتاحه أمام الجمهور قبيل نهاية العام الحالي، بعدما أنهت الوزارة نحو 90 في المائة من أعمال الترميم الجارية به.

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"السكك الحديدية": ثبوت تعاطي 260 موظفًا للمخدرات.. واتخذنا إجراءات ضدهم

قال سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة كثفت إجراءات الكشف المفاجئ الخاص بتعاطي المخدرات على سائقي القطارات بعد حادث محطة مصر.

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أبرزها طرح نقود فئة 1000 جنيه.. 12 شائعة في أسبوع (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس، فيديو تنفي خلاله، عددًا من الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، والتي كان منها طرح نقود فئة 1000 جنيه، ووقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة.

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حريق هائل في مصنع إسفنج بأكتوبر.. و"الحماية" تدفع بـ13 سيارة إطفاء

اندلع حريق هائل في مصنع "إسفنج" بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الجمعة.

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السيطرة على حريق مصنع إسفنج بأكتوبر دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، في إخماد حريق اندلع في مصنع إسفنج بمدينة السادس من أكتوبر.

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مصرع شاب إثر سقوطه من شرفة منزل بالهرم

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزل بمنطقة الهرم، اليوم الخميس.

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6 مصابين في تصادم 3 سيارات بطريق الفيوم

أصيب 6 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم 3 سيارات بطريق القاهرة القيوم الصحراوي، اليوم الجمعة.

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وزير خارجية كوريا الشمالية: بومبيو يقوض المفاوضات مع أمريكا

قال وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونج هو، إن نظيره الأمريكي مايك بومبيو يقوّض المفاوضات بين البلدين.

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الإعصار "بايلو" يقترب.. تايوان تصدر تحذيرا للمناطق الجنوبية الشرقية

أصدرت تايوان اليوم الجمعة تحذيرا للمناطق الجنوبية الشرقية في البلاد مع اقتراب الإعصار "بايلو" من المنطقة.

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4 جرحى جراء إطلاق نار بحديقة وسط لوس أنجلوس الأمريكية

ذكرت شرطة مدينة لوس أنجليس الأمريكية مساء الخميس، أن أربعة أشخاص جرحوا جراء إطلاق نار في حديقة بوسط المدينة.

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4 قتلى و70 جريحا خلال تدافع بحفل غنائي في العاصمة الجزائرية

ذكر تقرير إخباري مساء الخميس أن 4 أشخاص قتلوا وجرح 70 آخرون على الأقل، خلال تدافع سبق الحفل الغنائي الذي يحييه حاليا المغني العالمي سولكينج، على ملعب 20 أغسطس بوسط العاصمة الجزائرية.

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الاحتلال يطلق الرصاص الحي على فلسطينيين قرب السياج الحدودي شرق غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، الخميس، النار على مجموعة من الفلسطينيين قرب السياج الحدودي.

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