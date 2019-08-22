"الصحة العالمية": مصر تفوقت على إنجلترا وفرنسا في القضاء على "فيروس سي"

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن مصر سبقت دول العالم في حملة "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، بسبب الالتزام والتنفيذ والمتابعة الجيدة للحملة بعيدا عن توافر الأمور المادية، موضحًا أن هناك بعض الدول لديها الامكانيات المادية لكنها تأخرت في مثل هذه المبادرات.

وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة منذ قليل، أن المجتمع الدولي اتخذ عدد من المبادرات للقضاء على فيروس "سي"، إلا أن مصر سبقت بعض الدول التي بدأت قبلها، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2030 سيتم القضاء على فيروس سي بالكامل، وذلك بتوفير الدعم القائم وحشد شركاء من مختلف دول العالم لتلك المبادرات.

وأضاف أن ما يحدث في مصر شجع المتابعين والمتبرعين لدعم تلك المبادرات، مشيرًا إلى أن بعض الدول بدأت في نفس المباردات، ومصر ليست الدولة الوحيدة في القارة، لكنها تقدمت على بعض الدول الآخرى التي لديها أموال كثيرة، مثل استراليا وأيسلندا وفرنسا وجورجيا واليابان وهولندا والمملكة البريطانية وغيرها من الدول.

وتابع: "مصر أكبر دولة في المنطقة وأكثرها استباقا للدول الآخرى، نتيجة الالتزام بالمبادرة مع اهتمام القيادة السياسة بتنفيذ تلك المبادرات ومصر تعتبر الهمت وشجعت العالم للقضاء على فيروس سي".