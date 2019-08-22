السيسي يؤكد مساندة مصر لجهود التنمية في توجو وتعزيز التبادل بين البلدين

(مصراوي):

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ياوا تسيجان رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء البرلمان بتوجو.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، ومعربًا عن التطلع لمزيد من تعميقها وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما على المستوى البرلماني.

وأكد الرئيس أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بما يتسق مع مستوى العلاقات المتميزة، مؤكداً أن مصر تساند جهود التنمية في توجو من خلال دعم الخطة الوطنية للتنمية، ودورات تأهيل الكوادر وبناء القدرات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

من جانبها، نقلت رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية تحيات الرئيس التوجولي "فاوري أياديما" للرئيس، مؤكدة اعتزاز بلادها الكبير بمصر قيادة وشعبًا، وبدورها التاريخي في القارة الأفريقية، والذي تعزز خلال السنوات الأخيرة الماضية، وتم تتويجه برئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأشادت المسئولة التوجولية، بالتطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر، مؤكدة نجاح مصر تحت قيادة الرئيس في تحقيق الأمن والاستقرار والانتقال إلى آفاق واسعة من التنمية المتسارعة، لتصبح مصر نموذجاً ملهماً لدول القارة الأفريقية.

وأعربت "تسيجان"، عن تقدير بلادها الكبير لما تقدمه مصر لتوجو من دعم في مختلف المجالات، مشيرة إلى اهتمام توجو بنقل الخبرات المصرية في مجال تمكين الشباب، واهتمام الرئيس التوجولي بعقد المنتدى الرئاسي التوجولي الأول استلهاماً من النموذج المصري في منتديات الشباب الوطنية والعالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تناولاً لسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة على المستوى البرلماني، حيث أكد الرئيس أهمية الدور المحوري الذي تلعبه برلمانات الدول الأفريقية، ليس فقط في تدعيم أسس الديمقراطية والتعددية السياسية بالقارة، وإنما أيضاً في تعزيز روابط الأخوة والتضامن الأفريقية التي تجمع بين شعوب القارة.

وأكد السيسي، أن الأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها القارة حالياً تتطلب الارتقاء بدور البرلمانات في التقريب بين الشعوب وتحقيق التفاهم والتواصل بينها.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب وتمكين المرأة، وأكد الرئيس على الدور الهام الذي تقوم به المرأة المصرية في شتى مناحي الحياة، وتمثيلها المرتفع في البرلمان والمجالس المحلية طبقاً للدستور المصري، وهو الدور الهام الذي تقوم به المرأة الأفريقية كذلك في القارة.

وتم التوافق خلال اللقاء على التركيز على موضوعات تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوب القارة، من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي ستسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتوفر فرص العمل لأبناء القارة، لاسيما في ضوء بدء المرحلة التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، خلال أعمال القمة الاستثنائية الأخيرة بالنيجر.

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