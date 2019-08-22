"أخفوها في أماكن حساسة".. ضبط 11 سبيكة ذهبية مع 3 راكبات سودانيات بالمطار

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من السبائك الذهبية أخفاتها 3 سودانيات الجنسية على أجسادهن وفي أماكن حساسة فور وصولهن من الخرطوم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهن.



وذكرت مصادر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة تاركو للطيران رحلة رقم 112 القادمة من الخرطوم ، إشتبه أحمد سيد الصغير مأمور الضبط والتفتيش فى 3 راكبات سودانيات.

وأضافت المصادر أنه بالعرض على محمد لطفى نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبات ضمت صفاء سالم مأمور الجمرك تحت إشراف حسين هيكل مدير الحركة لم يتم العثور على أشياء ذات قيمة داخل الحقائب.

ولفتت المصادر إلى أنه جرى تفتيشهن ذاتيا بمعرفة مأمورة التفتيش تبين وجود 4 سبائك ذهبية بوزن 1185 جرام مع الركبة الأولى، و3 سبائك ذهبية بوزن 1180 جرام مع الراكبة الثانية، و4 سبائك ذهبية بوزن 1090 جرام مع الراكبة الثالثة بإجمالي 11 سبيكة بوزن 3 كيلو ونصف من الذهب مخفاة على أجسادهن تحت الملابس الشخصية الخاصة بهن وعلي أماكن حساسة.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب تحرير 3 محاضر ضبط جمركي للراكبات تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.