أبرزها طلاء الواجهات ومخالفات البناء.. وزير التنمية المحلية يبحث مشروعات البحر الأحمر

كتب- محمد نصار:

استقبل وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

وحسب بيان، الخميس، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن اللقاء تناول جهود المحافظة في تطوير منطقة المثلث الذهبي ومشروعات الرصف ومياة الشرب والصرف الصحي والإنارة والتجميل ورفع كفاءة الطرق ومشروعات البنية التحتية، كما تناول اللقاء متابعة ملف تقنين أراضي الدولة وإزالة التعديات المخالفة وإجراءات تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات مجلس المحافظين الخاصة بطلاء المباني تنفيذًا لقانون البناء الموحد.

وأكد الوزير، أهمية بذل أقصى الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أي مشكلات، مشددًا على ضرورة التواصل معهم من خلال اللقاءات الأسبوعية وكافة قنوات التواصل للاستماع إلى مقترحاتهم ولحل مشكلاتهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

​واستعرض اللقاء منظومة النظافة الجديدة ومشروعات الخطة الاستثمارية التي تنفذها المحافظة وتقدر بحوالي 519 مليون جنيه، إضافة إلى جهود المحافظة في مجال تعزيز آفاق الاستثمار وإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة الغردقة مع ضرورة التركيز على نوعية المشروعات التي تناسب مع طبيعة المحافظة السياحية واستغلال الموارد البيئية المحلية لها إضافة إلى إنشاء عدد من الأسواق الحضارية النموذجية بالمحافظة.