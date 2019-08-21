وكيل نقل النواب يطالب بتطبيق قانون الإرهاب على من يرشقون القطارات بالحجارة

كتب- أحمد علي:

قدم النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير النقل والمواصلات، مطالبًا بضرورة الإفصاح عن القطارات التي تم رشقها بالحجارة، مؤكدًا أن هذه الوقائع تتطلب وقفة حاسمة ضد كل من يقومون بها ويجب محاكمتهم بقانون الإرهاب.

وأكد زين، في بيان، اليوم الأربعاء: "من يقومون بمثل هذه الأعمال إنما هم من جماعة الإخوان الإرهابية التي تريد العودة بمصر إلى الوراء وهذا أمر مرفوض من الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية".

وحذر وكيل لجنة النقل، من خطورة تصريحات المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، التي أكد فيها أن الهيئة اتخذت قرارًا بعدم وقوف القطارات التي يجرى رشقها بالحجارة في المحطة التي يجرى رشق القطار في محيطها حفاظًا على أرواح المواطنين المسافرين والسائقين وأنّ رشق الحجارة قد يعرض الراكب أو السائق للخطر.

​وناشد النائب محمد عبدالله زين، جميع المواطنين، بالإبلاغ الفوري للأجهزة الأمنية لأننا في دولة القانون والمؤسسات ولايمكن لأي مصري وطني أن يقوم برشق القطارات بالحجارة مثلما كان يحدث في العام الأسود الذي احتلت فيه جماعة الإخوان الإرهابية سدة الحكم في مصر.