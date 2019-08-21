"على البحيرات".. الإسكان تعلن طرح شقق "داون تاون" العلمين الجديدة- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، طرح أول مرحلة من شقق الداون تاون في العلمين الجديدة خلال أيام.

وأضاف عباس لمصراوي، الأربعاء، أن مشروع الداون تاون في العلمين الجديدة يتكون من 1320 وحدة، ومن المقرر طرح 700 وحدة كمرحلة أولى، لافتًا إلى أن الوحدات كاملة التشطيبات بأعلى جودة وتتراوح مساحتها منم 90 مترًا وحتى 300 متر لوحدات Tawin House بالروف.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن نسب تنفيذ المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة، والوحدة التي يجرى طرحها للحجز خلال أيام ستكون جاهزة للتسليم في الربع الأول من 2019، ليستخدمها أصحابها بداية من العام المقبل بشكل دائم.

وأكد عباس، أن الوحدات الجديدة قريبة من البحر وتقع خلف الأبراج الجديدة، كما أنها تطل على البحيرات المحيطة بالأبراج.

وتابع: الحجز سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، على أن يكون التخصيص بالأسباقية، رافضًا الإعلان عن سعر الشقق قبل طرحها للحجز.

وعلم مصراوي من مصادر خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، أن سعر الشقة في مشروع الداون تاون في العلمين الجديدة، يبدأ من مليون و350 ألف وحتى 4 ملايين جنيه، وفقا للمساحة ونسب التميز.