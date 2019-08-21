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    2.5 رغيف للفرد.. 7 شروط جديدة من التموين لمنح تراخيص المخابز

    11:04 ص الأربعاء 21 أغسطس 2019
    2.5 رغيف للفرد.. 7 شروط جديدة من التموين لمنح تراخيص المخابز

    مخابز الدعم

    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 185 الصادر في 21 أغسطس 2019، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 150 لسنة 2019، بشأن إجراءات تراخيص المخابز البلدية.

    ونص القرار الوزاري على الأتي:

    - عدم قبول مديريات التموين أي طلبات لإنشاء مخابز بلدية مستجدة اعتبارًا من 1 أغسطس 2019.

    - يقتصر قبول الطلبات على المناطق المحرومة أو المناطق العمرانية الجديدة والتي يقل متوسط نصيب الفرد بها عن 2.5 رغيف في اليوم.

    - أن يكون المكان المراد إقامة مخبز به يبعد عن أقرب مخبز بمسافة 2 كم.

    - مراعاة الطلبات المقدمة طبقًا لأولويات تقديم الطلب واعتماده.

    - عدم النظر لأي طلبات خارج نطاق هذه القواعد.

    - فحص جميع الطلبات المقدمة وعرضها على اللجنة العليا للمخابز بالمحافظة للبت فيها وفقًا لاحتيادات المنطقة والمعلن عنها بالمديرية والكائن بها المخبز المطلوب إنشاؤه وأولية تقديم الطلبات وما تراه اللجنة وفقًا للقرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والعرض بنتيجة البت على الوزارة لاعتمادها.

    - حال الاحتياج إلى رفع متوسط نصيب الفرد في منطقة يقل فيها المتوسط عن المتوسط العام يتم دراسة زيادة حصة عدد المخابز الواقعة في هذه المنطقة وذلك بعد موافقة الوزارة على هذه الزيادة.

    شروط المخابز

    الجريدة الرسمية تراخيص المخابز التموين

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