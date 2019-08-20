فرج عامر: تقرير "هارفارد" يؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي

كتب- أحمد علي:

وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية وأكدت فيه أن الاقتصاد المصري الأسرع نموًا على مستوى العالم، متفوقًا على عدة دول، كالصين وفيتنام، بأنه دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل كفاءة واقتدار رغم آثارها السلبية على شعبيته.

وقال "عامر"، في بيان، اليوم، إن أي قائد على مستوى العالم يحب أن تزداد شعبيته ولكن الرئيس السيسي لم ينظر إلى شعبيته وجعل هدفه الرئيسي إنقاذ مصر من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها بعد العام الأسود من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد أن الشعب المصري العظيم لم يتردد لحظة في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي ووقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي حبا وتقديرا له ولسياساته الهادفة إلى تحقيق المكانة الاقتصادية التي تستحقها مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.