بالصور| إزالة التعديات على خطوط الجهد المتوسط بمصر الوسطى للكهرباء

كتب- محمد صلاح:

وجه المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بضرورة إزالة جميع الأبراج و المحولات التي ركبها المواطنون في وقت سابق على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة المنيا.

وحسب بيان، الثلاثاء، يسرق هولاء المواطنون التيار الكهربائي ما يتسبب في حدوث أعطال كثيرة على خطوط الصحراوي الغربي وعدم استقرار التغذية الكهربائية لدى المشتركين وزيادة نسبة الفقد.

وأسفرت الحملة عن إزالة أكثر من 56 تفريعة تغذي 112 محولا كهربائي بقدارات مختلفة في نطاق مراكز ديرمواس وملوي والمنيا غرب وأبو قرقاص كالتالي:

- فصل 4 تفريعات بـ15 محولًا بهندسة مركز المنيا غرب.

- فصل 8 تفريعات بـ8 محولات بهندسة مركز المنيا شرق.

- فصل 11 تفريعة بـ14 محولًا بمركز أبو قرقاص.

- فصل 26 تفريعة بـ65 محولًا بمركز ملوي.

- فصل 7 تفريعات بـ10 محولات بمركز ديرامواس.