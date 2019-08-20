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    براتب 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تصدر بيانًا بشأن 100 وظيفة بالسعودية

    12:04 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    براتب 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تصدر بيانًا بشأن 100 وظيفة بالسعودية

    وزارة القوى العاملة

    كتب- يوسف عفيفي:

    تستمر وزارة القوى العاملة، حتى الخميس المقبل، في قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بالمملكة العربية السعودية.

    وقال وزير القوى العاملة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المرتب الأساسي للمهنة 10 آلاف و600 جنيه مصري بدولة العمل، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة الطالبة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

    وأوضح الوزير، أنه يشترط في المتقدم خبرة مثبته من 3 إلى 4 سنوات في مهنة جزار دواجن، وأن يكون السن من 25 إلى 40 سنة، ومؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة، ويجتاز الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة المختصة.

    وأضاف أن الطلبات تقدم حتى الخميس المقبل، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، بالسيرة الذاتية.

    وزارة القوى العاملة السعودية شركة المراعي دواجن

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