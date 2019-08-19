تخصيص 16% فقط وإغلاق الباب اليوم.. أراضي الإسكان تبحث عن حاجزين

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من حجز أراضي المرحلة التكميلية ضمن محور الإسكان المتميز والأكثر تميزا في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم.

وقبل غلق باب الحجز الإلكتروني للأراضي بأسباقية التخصيص، لم تنجح الوزارة في حجز إلا عدد قليل من منها، وكشف مصدر لمصراوي، عن طرح 339 قطعة ضمن محور أراضي الإسكان المتميز في 3 مدن جديدة، جرى حجز 10 قطع فقط ويتبقى 229 قطعة بمدن الـ(الفيوم الجديدة وبدر وأسوان الجديدة).

وأكد المصدر، طرح 366 قطعة أرض أكثر تميزا في 5 مدن، جرى حجز 96 قطعة أرض ويتبقى 270 أخرى، يستمر الحجز بهم حتى العاشرة من مساء اليوم، بمدن (6 أكتوبر - بدر - 15 مايو- العبور - 15 مايو).

وجاءت تفاصيل طرح قطع الأراضي على النحو التالي:

339 قطعة أرض ضمن محور أراضي الإسكان المتميز بمدن الفيوم الجديدة وبدر وأسوان الجديدة، ويبدأ الحجز بأسبقية التخصيص بداية، وتتراوح مساحات الأراضي بين 465 مترًا وحتى 700 متر.

في مدينة أسوان الجديدة 101 قطعة أرض، بالحي الرابع، حيث وصل سعر المتر 1205 جنيهات، على أن يتم تسليم الحاجزين 31 ديسمبر المقبل.

في مدينة بدر 169 قطعة أرض، بالمجاورة 8 بالحي السادس، بسعر 2690 جنيهًا للمتر، ويكون تسليم الحاجزين 31 ديسمبر المقبل.

وفي مدينة الفيوم الجديدة، 28 قطع في الحي الأول بالمجاورة الأولى والرابعة بسعر 1560 جنيهًا للمتر، و3 قطع بالحي الثاني بالمجاورة الأولى بسعر 1605 جنيهات للمتر، و25 قطعة أرض في الحي الثاني بالمجاورة الثانية بسعر 1605 جنيهات للمتر، و14 قطعة في الامتداد الجنوبي الـ180 فدان بسعر 600 جنيه للمتر، على أن تكون جميع الأراضي جاهزة للتسليم.

كما طرحت الهيئة 366 قطعة أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا كمرحلة تكميلية، وشهدت مدينة 6 أكتوبر طرح 71 قطعة أرض بمنطقة التوسعات الشرقية- حي اللوتس، بسعر 4660 جنيهًا للمتر، وفي مدينة العبور تم طرح 70 قطعة بمنطقة خلف الحي التاسع، بسعر 3390 جنيهًا، كما يتم طرح 151 قطعة أرض في منطقة (ب) شمال الحديقة المركزية بمدينة بدر، بسعر 2815 جنيهًا.

وفي مدينة 15 مايو، 16 قطعة أرض بمنطقة الـ115 فدان، شرق المجاورة 5 امتداد المدينة، بسعر 2890 جنيها للمتر، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم طرح 58 قطعة أرض بسعر 5415 جنيهًا للمتر، بمنطقة جنوب الحي المتميز منطقة 6.

وللحجز يتم الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com)، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، فيتم التخصيص بالأسبقية، ويجرى إرفاق مستند سداد مقدم الحجز ليتيح الموقع بعد ذلك عدد القطع القابلة للحجز وفقا للمعروض في كل مدينة.