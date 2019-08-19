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    غداً.. مصر للطيران تسير 27 رحلة جوية لعودة 6300 حاج

    01:23 م الإثنين 19 أغسطس 2019
    غداً.. مصر للطيران تسير 27 رحلة جوية لعودة 6300 حاج

    مصر للطيران

    كتب- طه عبيد:

    تسيير شركة مصر للطيران غدا الثلاثاء، 27 رحلة من الأراضي المقدسة لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد الانتهاء من أداء المناسك، قادمة من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة.

    تنقل الشركة 6300 حاج بواقع 11 رحلة من جدة يصل عليها 2400 حاج من بينهم رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالي، و16 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3900 حاج، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس، وتضامن الدقهلية والقليوبية الشرقية والقاهرة ودمياط والوادي الجديد، وجمعية المحاربين القدماء، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.​

    مصر للطيران رحلة جوية حجاج الحج 2019

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