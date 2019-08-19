وكيل "رياضة النواب" لمصراوي: أطالب رئيس البرلمان باحتفالية كبرى لأبطال اليد

كتبت- ميرا إبراهيم:

هنأ الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن هؤلاء النجوم أسعدوا الشعب المصري بأدائهم الرجولي والبطولي المتميز والرائع والذي ظهروا عليه الفريق الوطني، حتى إحراز اللقب، وكذا الجهد الكبير والملموس من جانب الجهاز الفني.

وأوضح حسين في تصريحات لـ"مصراوي" أنه سيطالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتحديد موعد عقب عودتهم لتهنئتهم من خلال إقامة احتفالية كبرى داخل البرلمان، معربًا عن سعادته برفعهم علم مصر في المحافل الدولية.

وسارع حسين بإصدار بيان أكد خلاله أن هذا الشباب الواعد سيكون له دوره وقدرته على تحقيق وحصد المزيد من البطولات العالمية والقارية خلال المرحلة المقبلة، داعيًا كل الاتحادات الرياضية المصرية أن تتخذ من اتحاد اليد القدوة في التخطيط العلمي والالتزام للوصول إلى الهدف بعيدًا عن حسابات المجاملة والمحسوبية والمصالح الشخصية.

ودعا الإعلام الرياضي بتسليط الضوء على تلك الألعاب والاحتفاء بها وبأبطالها الذين يرسمون الصورة المثلى للرياضيين المصريين أمام العالم.​