مديرة "المصري لأطفال الأنابيب": إحياء احتفالية عيد العلم يؤكد سير الدولة في الطريق الصحيح

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة رجاء طه أحمد منصور، مديرة المركز المصري لأطفال الأنابيب، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها وعدد آخر من العلماء المصريين -خلال الاحتفال بعيد العلم- يعبر عن مدى تقدير الرئيس لقيمة العلم والعلماء.

وأضافت رجاء، لمصراوي، اليوم الأحد، إن عودة الاحتفال بعيد العلم من جديد بعد توقف سنوات طويلة وإلغاء الاحتفال بهذه المناسبة، يؤكد سير الدولة في الطريق الصحيح نحو المستقبل المعتمد على العلماء والذي يبدأ من تقدير قيمة العلم وقدرته على إحداث طفرات في حياة الشعوب، وهو ما ظهر جليًا من الاحتفال بعيد العلم اليوم.

وأوضحت مديرة المركز المصري لأطفال الأنابيب، أنه نتيجة للاهتمام بمجال البحث العلمي وتحرك الدولة في هذا القطاع الهام ارتفعت نسب ومعدلات الأبحاث المصرية المنشورة على مستوى دولي بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشادت بجهود الدولة لتحسين قطاع البحث العلمي والتي تمثلت في إنشاء الكثير من الجامعات والتكليات التكنولوجية والمراكز البحثية والتي تهدف جميعها إلى تحسين مستويات البحث العلمي في مصر ودفع مسيرة التقدم في هذا الصدد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأحد احتفال مصر بعيد العلم، حيث كرم خلال الاحتفال عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.