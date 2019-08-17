الحجز خلال ساعات.. خطوات الحصول على قطعة أرض بـ 8 مدن (خرائط وأسعار) ​

كتب- محمد عبدالناصر:

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حجز 339 قطعة أرض متميزة بـ3 مدن جديدة، و366 قطعة أرض أكثر تميزا في 5 مدن كمرحلة تكميلية.

وبحسب وزارة الإسكان، فإنه تم طرح 339 قطعة أرض ضمن محور أراضي الإسكان المتميز بمدن الفيوم الجديدة وبدر وأسوان الجديدة، ويبدأ الحجز بأسبقية التخصيص بداية من غدِ الأحد 18 أغسطس وحتى العاشرة مساء يوم 19 أغسطس، وتتراوح مساحات الأراضي بين 465 مترًا وحتى 700 متر.

وحصل مصراوي على خرائط قطع الأراضي، والأسعار الخاصة بكل قطعة في كل مدينة والتي جاءت على النحو التالي:

في مدينة أسوان الجديدة سيتم طرح 101 قطعة أرض، بالحي الرابع، حيث وصل سعر المتر 1205 جنيهات، على أن يتم تسليم الحاجزين 31 ديسمبر المقبل.

وفي مدينة بدر سيتم طرح بها 169 قطعة أرض، بالمجاورة 8 بالحي السادس، بسعر 2690 جنيهًا للمتر، ويكون تسليم الحاجزين 31 ديسمبر المقبل.

وفي مدينة الفيوم الجديدة، سيتم طرح 28 قطع في الحي الأول بالمجاورة الأولى والرابعة بسعر 1560 جنيهًا للمتر، و3 قطع بالحي الثاني بالمجاورة الأولى بسعر 1605 جنيهات للمتر، و25 قطعة أرض في الحي الثاني بالمجاورة الثانية بسعر 1605 جنيهات للمتر، و14 قطعة في الامتداد الجنوبي الـ180 فدان بسعر 600 جنيه للمتر، على أن تكون جميع تالأراضي جاهزة للتسليم.

ويتم سداد 100 ألف جنيه جدية حجز، ثم يتم استكمالها لـ25% من ثمن الأرض، بجانب سداد 1.5% من صمن الأرض مصاريف إدارية ومجلس أمناء، كما يتم سداد الـ75% من ثمن الأرض على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات.

كما طرحت الهيئة 366 قطعة أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا كمرحلة تكميلية في مدن (6 أكتوبر - بدر - 15 مايو- العبور - 15 مايو)، بمساحات تتراوح من 457 مترًا وحتى الى 1048 مترًا.

ويبدأ الحجز بأسبقية التخصيص بداية من غد الأحد 18 أغسطس وحتى العاشرة من مساء يوم 19 أغسطس.

وشهدت مدينة 6 أكتوبر طرح 71 قطعة أرض بمنطقة التوسعات الشرقية- حي اللوتس، بسعر 4660 جنيهًا للمتر، وفي مدينة العبور تم طرح 70 قطعة بمنطقة خلف الحي التاسع، بسعر 3390 جنيهًا، كما يتم طرح 151 قطعة أرض في منطقة (ب) شمال الحديقة المركزية بمدينة بدر، بسعر 2815 جنيهًا.

وفي مدينة 15 مايو، تم طرح 16 قطعة أرض بمنطقة الـ115 فدان، شرق المجاورة 5 امتداد المدينة، بسعر 2890 جنيها للمتر، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم طرح 58 قطعة أرض بسعر 5415 جنيهًا للمتر، بمنطقة جنوب الحي المتميز منطقة 6.

نظام السداد:

يتم سداد 350 ألف جنيه جدية حجز، ثم يتم استكمالها لـ50% من ثمن الأرض، بجانب سداد 1.5% من ثمن الأرض مصاريف إدارية ومجلس أمناء، كما يتم سداد الـ50% من ثمن الأرض المتبقية قبل الاستلام.

طريقة الحجز:

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com)، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، فيتم التخصيص بالأسبقية، حيث يتم إرفاق مستند سداد مقدم الحجز ليتيح الموقع بعد ذلك عدد القطع القابلة للحجز وفقا للمعروض في كل مدينة.

