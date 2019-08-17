يتخذ كمقام.. السيسي يوجه بهدم مسجد يعيق محور المحمودية: "النبي ميرضاش بكده"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لابد من حل أزمة مسجد متخد كمقام يعيق إنشاء محور المحمودية: "النقطة التانية المسجد اللي هوا مقام، بقول لكل اللي بيسمعني المسجد ده بالمقام الكريم اللي على دماغي يعوق الحركة في المحور والكوبري اللي لازم يعدي على المنطقة دي".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "اللواء إيهاب موجود.. لو أنا فاهم كويس، المسجد ده في طريق محور المحمودية نفسه وأنتم عارفين كده وكمان الكوبري الجديد اللي هيتعمل، يا جماعة ياللي بتسعمونا ما أسهل علينا نقول للجيش ومدير الأمن في إسكندرية خشوا خلصوا المشروع".

وتابع الرئيس السيسي: "النبي محمد ميرضاش بكده إن يتوقف الطريق والكوبري علشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، قولنا شوفوا مكان جديد ونعمل طبق الأصل أو أحسن زي المسجد ده".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

اقرأ أيضا:

"بتقبض كام؟".. السيسي يفاجئ رئيس "الوطنية للزراعات المحمية" بسؤال عن راتبه

السيسي للمتعدين على أراضي كينج مريوط: هاخد الفلوس كاش واللي معهوش ميلزموش

خلال الحديث عن محور المحمودية.. السيسي لمحافظ الإسكندرية: أنت لسه هتدرس؟