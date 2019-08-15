نقيب المحامين: "تعديلات قانون المحاماة تحمي النقابة من الاحتلال"

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن تعديلات القانون التي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عززت مهنة المحاماة، وكفلت حق الدفاع عنها وفقًا للمادة 198 من للدستور، موضحا أن النقابة تساعد في بنيان الوطن بالكامل.

وأكد عاشور، في مقطع فيديو أذيع على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن مشروع قانون المحاماة الجديد ليس الهدف منه نظرة قاصرة على اختيارات معينة أو بواعث انتخابية أو كما قال بعض "المتطاولين" على النقابة أو القانون، وإنما جاء لحماية المهنة من الدخلاء وغير المتخصصين وأصحاب الدبلومات.

وتابع: "التعديل الذي جرى جاء بهدف التصدي لحملات احتلال نقابة المحامين من قبل التعليم المفتوح وحملة الدبلومات وغير المشتغلين للاستيلاء على النقابة لصالحهم الشخصي ويتساوى من يعمل بالمحاماة ومن لا يعمل بها ما أساء للمهنة".

وأضاف عاشور، أن خروج القانون الجديد، كشف حالة التزييف والبهتان التي أراد البعض ترويجها من أجل إقصاء مجلس النواب عن دوره في خروج مشروع القانون إلى النور، موجها شكره إلى مجلس النواب قيادة وأعضاء ومن خالفهم ومن وافقهم.