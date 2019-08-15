"الظلم وحش أوي".. رسالة جديدة من ريهام سعيد لمهاجميها

القاهرة - مصراوي:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو ترد به على منتقدي برنامجها، معلقة عليه بجملة "الظلم وحش أوي".

وقالت في الفيديو إنها ساهمت خلال 13 سنة في معالجة آلاف من الأطفال والمدمنين، وكانت الحالات ما بين زراعة قوقعة وتغيير مفصل وضمور في المخ وغيرها من الحالات الصعبة التي تحتاج ملايين الجنيهات للعلاج.

وأضافت سعيد: "بعد 13 سنة بيقولوا على برنامجنا برنامج عفاريت علشان حلقة واحدة ومشافوش كل الحالات اللي اتعالجت ومشيت على رجليها وسمعت واتكلمت بسبب البرنامج ، عمومًا لو مبتحبونيش ساعدوا هؤلاء الأطفال".

وتعرضت ريهام سعيد لوعكة صحية وأصيبت بميكروب في غضاريف الأنف، وكانت معرضة للموت وأجرت عملية جراحية لإعادة بناء أنف جديدة، حسب تصريحاتها بشأن حالتها الصحية، وعادت لبرنامجها "صبايا الخير" على شاشة قناة "الحياة".

View this post on Instagram الظلم و حش اوي A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Aug 14, 2019 at 1:24pm PDT

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