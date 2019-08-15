​وزراء ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج العرب يشيدون بالموسم الحالي

كتب ـ يوسف عفيفي:

أكد عدد من الوزراء العرب ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج أن حج هذا العام تميز بجودة الخدمات وسلاسة ومرونة الخطط، مشيرين إلى أن التخطيط والتنفيذ من قبل كل الجهات العاملة في الحج كان وراء هذا التميز والنجاح.

وبحسب بيان السفارة السعودية بالقاهرة الأربعاء، مر الموسم دون أي صعوبات أو مشاكل تذكر، فيما وصفت التوسعات التي شهدتها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة بالمبهرة والرائعة، والتي جعلت أداء الفريضة أكثر سهولة وراحة.

وأثنى رؤساء المكاتب والوزراء العرب على التعاون الكبير الذي وجدوه من كل الجهات العاملة في الحج سواء الجهات الأمنية ووزارة الحج ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، ما انعكس على جودة الخدمة المقدمة لحجاجهم.

الأوقاف اليمنية

وأكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية على نجاح موسم الحج، لافتًا إلى تمتع قرابة 24 ألف حاج يمني بمنظومة الخدمات منذ وصولهم لمنفذ الوديعة حتى أدائهم الفريضة.

وثمن الوزير اليمني الخدمات والإمكانات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووفرتها للحجاج اليمنيين، مشيداً بتعاون الجهات ذات العلاقة بالخدمات المقدمة للحجاج اليمنيين ممثلة في وزارة الحج والعمرة، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية.

شؤون الحج بلبنان

ورفع مدير هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة بجمهورية لبنان إبراهيم العيتاني التهاني والتبريكات للحكومة السعودية باسمه واسم كل الحجاج اللبنانيين بمناسبة نجاح الموسم.

وأرجع العيتاني هذا النجاح إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لراحة ضيوف الرحمن، والمشاريع الجبارة مستشهداً بقطار المشاعر وجسر الجمرات الجديد، وتوسعة صحن الطواف، والخيام المطورة، وغيرها من المشاريع التي يصرف عليها ملايين الريالات؛ لتقديم خدمة تليق بحجاج بيت الله الحرام.

وشدد على أن الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة للحجاج عبر وزارة الحج ومؤسسة مطوفي الدول العربية وباقي الجهات المختصة، متكاملة وتشمل جميع المرافق، واصفا التطور في الخدمات التي تقوم بها حكومة المملكة بأنه تطور مذهل.

الشؤون الإسلامية بليبيا

وأشاد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مكتب شؤون حجاج ليبيا محمد العباني، بالتسهيلات السعودية المقدمة لحجاج بلاده، بدءاً من إنهاء إجراءات السفر من موظفي الجوازات والاستقبال في المطار والنقل والسكن والفنادق المجهزة، مشيرًا إلى أداء 8300 حاج ليبي لمناسك حج هذا العام.

وأوضح العباني، أنه رغم تجمع الحشود في عرفة ومزدلفة ومنى، فإن الأمر يسير بانسيابية كبيرة، فضلا عن سرعة حل جميع الإشكاليات التي تواجه الحجاج.

الأوقاف الصومالية

بدوره، أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية لجمهورية الصومال شيخ نور محمد حسن، وجود تطور كبير في مستوى الخدمات المقدمة وتسهيلات متواصلة تقدم للحاج الصومالي في كل عام.

وأثنى حسن، على التعاون المثمر مع كل الجهات العاملة في الحج من جهات أمنية وزارة الحج والعمرة والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية وباقي الجهات.​