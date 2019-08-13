توافد المواطنين على حديقة الحيوان في ثالث أيام العيد

كتب- محمد نصار:

تواصل حديقة الحيوان لليوم الثالث على التوالي من أيام عيد الأضحى المبارك استقبال الزائرين من مختلف المحافظات من رواد الحديقة وذلك منذ السابعة صباحًا. وقد استعدت حديقة الحيوان بشكل مكثف بتوفير الراحة والأمان لرواد الحديقة.

ويبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، واستقبلت الحديقة ما يزيد على 50 ألف زائر خلال اليومين السابقين من أيام عيد الأضحى.

كانت حديقة الحيوان منعت إجازات جميع العاملين خلال فترة العيد، كما فتحت جميع منافذ بيع تذاكر الدخول لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام الأبواب.