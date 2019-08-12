حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه رسالة للشباب.. وضبط 12.4 طن لحوم فاسدة

كتب- محمد نصار:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للشباب المصري تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية، كالآتي:

السيسي يوجه رسالة لشباب مصر في يومهم العالمي

توجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر والتقدير لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب.

وقال السيسي، عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، "في اليوم العالمى للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد، والذي يُثبت يوما بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة.

شيخ الأزهر يهنئ الملك سلمان بنجاح موسم الحج

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأخلص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

الأولى عالميا في الإنتاج.. الفاو تنشر خريطة التمور في مصر

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو" أطلس التمور المصرية، والذي يتناول بالشرح والتحليل كل ما يتعلق بأصناف التمور المصرية واسخداماتها وأماكن زراعتها.

محافظ الجيزة: ضبط 12.4 طن لحوم فاسدة في حملات خلال عيد الأضحى

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 12.4 طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال حملات المحافظة لضبط الأسواق خلال عيد الأضحى.

سحب 26 قطعة أرض بمدينة الشروق لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لها

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه جرى تنفيذ قرارات سحب واسترداد لـ26 قطعة أرض سكنية لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لتلك الأراضي، ولعدم موافقة اشتراطات التخصيص، لمزيد من التفاصيل..

رئيس بعثة الحج: لا يوجد أي أمراض وبائية بين الحجاج المصريين

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري؛ رئيس البعثة الرسمية للحج إن البعثة الطبية تقدم مجهودات كبيرة من أجل المحافظة على صحة الحجاج المصريين.

"القومي لحقوق الإنسان": وجود قاعدة شابة قوية مهم لدعم تنمية مصر

أكد السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية وجود قاعدة شابة قوية يمكن الاعتماد عليها لدعم عملية التنمية والتطوير الجارية بمصر.

"الأوقاف" تنظم 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الوزارة الجمعة المقبلة

تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (مطروح، المنيا، البحيرة) الجمعة المقبلة.