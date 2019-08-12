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    المجازر تستقبل 4 آلاف أضحية في ثاني أيام العيد

    06:13 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    المجازر تستقبل 4 آلاف أضحية في ثاني أيام العيد

    وزارة الزراعة

    كتب- أحمد مسعد:

    أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جدول نشاط المجازر على مستوى الجمهورية، الاثنين، ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

    وأوضحت الوزارة، في تقريرها، أن إجمالي ذبح الأضاحي اليوم، بلغ 3824 رأس من الماشية (أبقار، وجاموس، وماعز، وأغنام، وجمال).

    وذكرت الوزارة، أن المجازر تقدم هذه الخدمة مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك؛ لتشجيع المواطنين على ذبح الأضاحي في المجازر بدلًا من الشوارع، منعًا للأمراض وتلويث البيئة.

    وزارة الزراعة عيد الأضحى ذبح الأضاحي

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