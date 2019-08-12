السيسي يوجه رسالة لشباب مصر في يومهم العالمي

كتب- محمد الناصر:

توجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر والتقدير لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب.

وقال السيسي، عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، "في اليوم العالمى للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد، والذي يُثبت يوما بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة.

وأكد الرئيس أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة