العالم يحتفل بيوم الشباب.. ما قصته؟

كتب- محمد نصار:

يحتفي العالم في الثاني عشر من أغسطس من كل عام باليوم الدولي للشباب، وهو يوم للتوعية من قبل الأمم المتحدة لجذب انتباه المجتمع الدولي لقضايا الشباب، وللتأكيد على إمكانيات الشباب بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي لعصرنا.

وينشر مصراوي، 20 معلومة عن اليوم الدولي للشباب متضمنة الـ15 مجالًا الذين يمثلون الأولوية لبرنامج العمل العالمي للشباب، وفقًا لموقع الأمم المتحدة.

- في 17 ديسمبر 1999 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها (120/54) أن يوم 12 أغسطس سيعلن يومًا دوليًا للشباب.

- أتى إعلان الأمم المتحدة عملًا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب الذي عقد بمدينة لشبونة في الفترة من (8-12) أغسطس 1998.

- أوصت الجمعية بتنظيم أنشطة إعلامية لدعم هذا اليوم بوصفه وسيلة لتعزيز الوعي ببرنامج العمل العالمي للشباب، الذي اعتمدته بموجب قرارها (81/50) عام 1996.

- يركز على التدابير الرامية إلى تدعيم القدرات الوطنية في ميدان الشباب، ومن أجل زيادة نوعية وكمية الفرص المتاحة للشباب بحيث يتسنى لهم مشاركة كاملة وفعّالة وبناءة في مجتمعهم.

- يؤدي برنامج الأمم المتحدة المعني بالشباب مهمة مركز التنسيق في ما يتصل بقضايا الشباب على صعيد الأمم المتحدة ويضطلع بنطاق من الأنشطة الرامية إلى تعزيز تنمية الشباب، بما في ذلك دعم عمليات صنع السياسات على المستوى الحكومي الدولي، وإجراء البحث التحليلية، وزيادة فعالية أعمال الأمم المتحدة في مجال تنمية الشباب من خلال تعزيز أساليب التعاون وسبل التبادل بين كيانات الأمم المتحدة عن طريق الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بتنمية الشباب.

مجالات الأولوية لبرنامج العمل العالمي للشباب

- التعليم

- التشغيل

- الجوع والفقر

- الصحة

- البيئة

- تعاطي المخدرات

- جنوح الأحداث

- أنشطة شغل الفراغ

- الفتيات والشاباتا

- المشاركة

- العولمة

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

- الشباب والنزاع

- العلاقات بين الأجيال