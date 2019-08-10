"الزراعة": إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في 3 محافظات

القاهرة - أ ش أ:

قامت مديريات الزراعة بمحافظات دمياط والإسماعيلية والجيزة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، تنفيذا للتعليمات المشددة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.

في محافظة الجيزة، قال الدكتور أنور عيسى مدير مديرية الزراعة إنه تم تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية في زمام قرية برقاش بمنشأة القناطر اليوم.

وفي دمياط، قال المهندس سميح عبد السميع مدير المديرية إنه تم التصدي لحالتي تعد بناحية كفر الغاب والوسطاني مركز كفر سعد في حينه، وتمت الإزالة الفورية ولم تسجل اليوم أي حالة تعد بنواحي مراكز دمياط.

أما في الإسماعيلية، قال الدكتور السيد خليل مبارك مدير مديرية الزراعة إنه تمت إزالة فورية لحالة تعد بزمام مركز التل الكبير بمساحة ٧٥٠ م٢ قرية أبوعاشور وإزالة فورية ٣٠٠ م٢ بقرية الفردان بمركز الإسماعيلية، وذلك اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل وقد حذرت الوزارة من اللجوء إلى ذلك لأنه سوف يتم تطبيق القانون بصرامة بتنفيذ الإزالة مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة والخط الساخن رقم 0237499385 للإدارة المركزية لحماية الأراضي للإبلاغ عن التعديات على مدار الساعة وناشدت الوزارة المواطنين بالإبلاغ فورا في حالة رصد مخالفات بناء على الأراضي الزراعية أو حتى مظاهر تشوين مواد بناء.