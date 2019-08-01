بدء السماح للزائرين بتصوير الآثار والمتاحف بالمحمول

كتب - محمد عاطف:

تبدأ وزارة الآثار، اليوم الخميس، السماح لزائري المتاحف والمناطق الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية بالتصوير مجانًا باستخدام الهواتف المحمولة، تفعيلاً لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الذي اتخذه في جلسته الأخيرة.

واشترط المجلس أن يتم التصوير بما لا يضر الأثر أي دون استخدام فلاش الهواتف المحمولة أثناء التصوير.

وذكرت الوزارة أن القرار جاء بهدف تشجيع الحركة السياحية في مصر والعمل على الترويج للآثار والحضارة المصرية الفريدة.