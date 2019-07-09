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    بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى

    08:38 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2019، بتوفيق أوضاع 81 كنيسة و46 مبنى، المقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المتعددة.

    ونص القرار على أن تتولى الطائفة المختصة استكمال اشتراطات الحماية المدينة للكنائس والمباني وذلك خلال 4 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

    وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي:

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الجريدة الرسمية الكنائس

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