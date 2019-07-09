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    "تشريعية النواب" توافق على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى

    08:48 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    "تشريعية النواب" توافق على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه النائب.

    جاء ذلك بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس، نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه، تم زيادته إلى مليونى جنيه، على سبيل الرشوة، الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.

    مجلس النواب اللجنة التشريعية صلاح عيسى الحصانة النائب العام

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